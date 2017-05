Homan (22) nieuwe lijsttrekker Student & Starter

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 11:44 uur | update: 12:21 uur

Foto: Student & Starter

UTRECHT - Tim Homan is de nieuwe lijsttrekker van de lokale Utrechtse partij Student & Starter. Hij gaat de partij naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 leiden.



Homan is 22 jaar oud. Hij was eerder fractiemedewerker en bij studentenvakbond VIDIUS was hij commissielid. Hij studeert Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht.



Student & Starter heeft momenteel één zetel in de Utrechtse gemeenteraad. "In 2014 hebben we net naast een tweede zetel gegrepen", zegt Homan. "Dit keer gaan we voor drie."



"De belangrijkste thema's bij de verkiezingen zijn voor mij betaalbaar wonen en goed werk voor iedereen."



