Wijnfestival op Janskerkhof in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 12:12 uur | update: 12:18 uur

Foto: Festival Fonteyn

UTRECHT - Het Janskerkhof in Utrecht is van vrijdag tot en met zondag het toneel van de vijfde editie van het Fonteyn Festival. Bezoekers kunnen hier meer dan tachtig verschillende soorten wijn proeven van lokale wijnhuizen en -cafés. Foodtrucks serveren bijpassende gerechten.



Ook voor kinderen zijn er activiteiten. Onder andere Warchild en Circus Snor zorgen voor vermaak. Kinderen kunnen zich laten schminken, knutselen en kinderchampagne drinken.



Het festival is gratis toegankelijk en vrijdag en zaterdag geopend van 14.00 tot 01.00 uur. Op zondag is het Fonteynl toegankelijk tussen 14.00 en 23.00 uur.



