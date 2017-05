Groep El-Messaoudi morgen al in raad Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 12:19 uur | update: 12:48 uur

Foto: Youssef el Messaoudi

AMERSFOORT - Het opgestapte PvdA-raadlid Youssef El-Messaoudi woont dinsdagavond al de gemeenteraadsvergadering in Amersfoort bij met zijn eigen partij, de Groep El-Messaoudi. Dat laat hij weten aan RTV Utrecht.



Vrijdag maakte de PvdA Amersfoort bekend dat El-Messaoudi de fractie verlaat. Waarom hij dit doet, blijft vaag. In een verklaring stond dat het raadslid "zich niet meer kon vinden in de manier waarop de fractie de eigen werkzaamheden vormgeeft".



El-Messaoudi wil ook maandag nog weinig kwijt over de kwestie. Ook na herhaaldelijk verzoeken verwijst hij naar de schriftelijke verklaring die hij vrijdag plaatste op Twitter. Hierin schrijft hij dat hij "zeer aangedaan" is over de "geforceerde keuze".



VOELSPRIETEN

Het raadslid stelt zijn voelsprieten in de samenleving te hebben gebruikt. "Dat mij dit uiteindelijk binnen de PvdA Amersfoort de kop kost spreekt boekdelen over de staat waarin de PvdA zich momenteel bevindt." Verder geeft hij geen commentaar op de breuk. "De leden weten heel goed waar ik voor sta." El-Messaoudi heeft de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Lucas Bolsius, op de hoogte gebracht van zijn keuze om door te gaan als Groep El-Messaoudi.



VERANTWOORDING

Ondertussen zit de PvdA in Amersfoort in de maag met de ontstane situatie. Maandagavond komen de fractie en het bestuur samen om erover te praten. Volgens fractievoorzitter Louis de la Combé moeten er nog een aantal beslissingen genomen worden. "Ik moet verantwoording afleggen aan onze leden. We gaan maandagavond met elkaar bepalen in welke mate we de leden informeren over de toedracht van de breuk. Doen we dat op een nette manier? Of spelen we het hard, zoals Youssef ook doet? Niet alles wat hij zegt is namelijk waar. Er zitten aantoonbare onjuistheden tussen."



OPTELSOM

Eerder noemde De La Combé de oorzaak van het vertrek van El-Messaoudi "niet een klein dingetje op zich". Volgens de fractievoorzitter gaat het om een optelsom van zaken. "Op een gegeven moment kom je tot de conclusie, net als in een huwelijk, dat niet meer zo lekker draait. Dat het niet meer gaat om of je de dop van de tandpasta linksom of rechtsom draait, maar dat het gewoon altijd maar schuurt en wringt."



De druppel zou een motie over buurtvaders zijn geweest, die El-Messaoudi wilde indienen. De La Combé: "Youssef wil dat buurtvaders in Amersfoort een vrijwilligersvergoeding krijgen. Maar ik vind dat je dan ook naar alle andere vrijwilligers in de stad moet kijken."



AFSPRAAK

Volgens De La Combé geldt binnen de PvdA-fractie in Amersfoort dat raadsleden hun zetel inleveren als ze vertrekken. Hij is dan ook verbaasd over het feit dat El-Messaoudi dat niet doet. "Ik spreek hem gewoon aan op de afspraken die er liggen. En die zijn er, met zijn handtekening eronder. Hij moet zijn zetel inleveren zodra hij uit de fractie stapt. Dus daar hou ik hem aan." El-Messaoudi wil niet reageren op de vermeende afspraak. Hij verwijst opnieuw naar zijn schriftelijke reactie.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht