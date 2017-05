Bedrijf zegt sorry voor hevige stankoverlast in Vianen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 13:08 uur | update: 13:11 uur

Foto: RTV Utrecht

VIANEN - Gebroeders Van der Lee in Hagestein betreurt de hevige stankoverlast van vorige week. Dat laat het bedrijf weten in een verklaring.



Bij het ontluchten van een bitumenvrachtwagen kwam damp vrij die door de wind boven de gemeente Vianen kwam te gangen. De brandweer stelde vast dat het om een onschadelijke waterdamp ging. De ondraaglijke stank zorgde volgens de Veiligheidsregio Utrecht voor een golf aan verontruste telefoontjes.



"Het in eerste instantie niet melden van het incident betreft een menselijke inschattingsfout", stelt de wegenbouwer en -beheerder. "Ondanks het feit dat het een niet schadelijke waterdamp betrof, is er tot onze grote spijt overlast ontstaan voor omwonenden. Uiteraard nemen wij passende maatregelen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen."



Het bedrijf zegt de komende twee weken op passende wijze excuses te maken aan de gedupeerde omwonenden. De gemeente Vianen heeft Gebroeders Van der Lee een preventieve dwangsom opgelegd.



