Zeistenaar vast voor gooien mobieltje over bajesmuur

ZEIST - Een 25-jarige man uit Zeist is aangehouden voor het gooien van een mobiele telefoon over de muur van de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn. Dat meldt de politie.



De politie onderzoekt voor wie de mobiele telefoon was bedoeld. De man werd herkend op bewakingsbeelden, schrijft De Telegraaf. De verdachte had ook nog een boete openstaan.



Het binnensmokkelen van telefoons, iPads, opladers, drugs en viagrapillen speelt volgens de krant al langer bij de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Het wordt over de muur gegooid, maar ook binnengebracht door bezoekers, bewaarders en gedetineerden met privileges.



Eind vorig jaar nog doken beelden op van iemand die smokkelwaar over de muur van de gevangenis in Heerhugowaard gooide.



