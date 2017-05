N210 in IJsselstein dicht door lekkende truck

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 14:12 uur | update: 14:19 uur

Foto: Sem van der Wal (Foto 1 van 2) Foto: Sem vander Wal (Foto 2 van 2) ‹ ›

IJSSELSTEIN - De N210 in IJsselstein is dicht tussen de Parklaan en de Weg der Verenigde Naties. Reden is een lekkende vrachtwagen.



Welke stof er precies is gelekt is nog niet bekend. Een deskundige op het gebied van gevaarlijke stoffen is aanwezig om de boel in te schatten.



De brandweer is in beschermende pakken bezig het spul op te ruimen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht