Eneco wacht op rechter vóór bouwen op Lage Weide

Door de nieuwsredactie geplaatst: maandag 8 mei 2017, 14:26 uur | update: 14:57 uur

Foto: Eneco

UTRECHT - Eneco verwacht na de zomer te kunnen starten met de bouw van de biowarmte-installatie op Lage Weide. Milieuorganisatie MOB spande eerder een rechtszaak aan tegen de bouw, maar Eneco ziet de uitspraak met vertrouwen tegemoet.



Dat laat het bedrijf weten bij navraag door RTV Utrecht. In december deed de rechter al uitspraak dat Eneco door mocht gaan met de bouw van de biowarmte-installatie op het bedrijventerrein.



Wel moest het energiebedrijf van de rechter strengere emissienormen voor dioxine en furanen in de vergunning opnemen.



MOB ging na die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep. De uitspraak van het hoger beroep is op woensdag 24 mei. Eneco wacht eerst die uitspraak af, voordat het begint met de bouw van de installatie.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht