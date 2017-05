Henk Westbroek verhuist Utrechtse lindes naar park Paardenveld

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 19:00 uur

Foto: RTV Utrecht

UTECHT - In Utrecht staan zo'n 160.000 bomen. Soms staan ze in de weg, omdat een snelweg wordt verbreed of een trambaan wordt aangelegd. Henk Westbroek volgde drie grote lindes naar hun nieuwe bestemming.



Henk is gek op bomen en heeft zich zelfs ooit vast laten ketenen bij Amelisweerd: "De A27 moest aangelegd worden en dan moest er een heel stuk van Utrechts mooiste bos sneuvelen", herinnert hij zich. "Toen liet ik me met een paar duizend andere mensen vastbinden aan een boom."



TIJDELIJK DEPOT

De gemeente Utrecht is zuinig op haar bomen. Als het maar enigszins kan worden ze verplaatst. Wanneer er niet meteen een geschikte plek gevonden is, besluit Wim Horst, onderhouder van stadsparken, de bomen in een tijdelijk depot te stallen.



In de uitzending van deze week verhuizen drie grote lindebomen naar hun definitieve plek in park Paardenveld. De lindes worden met een dieplader weggebracht, maar de gemeente stuit op tegenslag. Op de plaats waar een van de lindebomen moet komen is een kabel doorgegraven. Die moet eerst gerepareerd worden voordat de boom zijn definitieve standplaats mag innemen.



KAARTEN

Boomdeskundige Henk van Scherpenzeel vertelt dat het regelmatig gebeurt dat een kabel wordt stuk gegraven. Er bestaan kaarten waar ondergrondse infrastructuur op terug te vinden is, maar toch gaat het nog vaak mis.



Westbroek is blij dat de gemeente zo zuinig omgaat met zijn bomen: "Als kind had ik al wat met bomen. Ik zat altijd in mijn boomhut . En later wou ik ook boom worden, maar wist ik veel. Ik heb zelfs nooit een stamboom gekregen."



Westbroek is elke dinsdag te zien op RTV Utrecht en de aflevering staat ook alvast bij dit bericht.



