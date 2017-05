Ten Hag opnieuw kanshebber voor Michels Award

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 15:02 uur | update: 15:10 uur

UTRECHT - Erik ten Hag is genomineerd door de Rinus Michels Aaward, de prijs voor de beste trainer/coach van de eredivisie. De coach van FC Utrecht, won de prijs van de stichting Coaches Betaald Voetbal vorig seizoen, nadat hij met FC Utrecht de bekerfinale had bereikt.



Behalve Ten Hag, die met FC Utrecht als vierde eindigt in de eredivisie, zijn ook de oud FC Utrechtspelers Mitchell van der Gaag en Henk Fräser in de race. Van der Gaag hield het bescheiden Excelsior in de eredivisie. Fräser won met Vitesse de KNVB beker.



De vierde en vijfde genomineerden zijn Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst en Ajax-trainer Peter Bosz.



