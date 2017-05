Politie zoekt getuigen na twee autokraken in Rhenen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 15:43 uur | update: 15:43 uur

RHENEN - Er zijn afgelopen weekend twee autokraken geweest in Rhenen. Daarbij zijn in ieder geval meerdere airbags gestolen. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben.



Dat laat de politie Rhenen weten op Facebook.



De autokraken vonden plaats op verschillende tijdstippen. In de nacht van zondag 8 op maandag 9 mei, tussen ongeveer 22.00 uur en 6.30 uur, is er ingebroken in een personenauto die geparkeerd stond aan de Teldersweg.



In diezelfde nacht of avond is er tussen ongeveer 16.30 uur en 8.00 uur ingebroken in een personenauto die geparkeerd stond op de Molenberg.



NIET PLUIS

Volgens de politie bestond de buit "onder andere uit airbags". De politie vraagt mensen die "kort voor of na de genoemde tijdstippen" iets gezien hebben waarvan ze nu denken dat het "niet pluis" is, om te bellen via 0900-8844, of te reageren via de social media accounts van de politie.



