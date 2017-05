VVD Baarn is contact met eigen raadslid kwijt

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 16:14 uur | update: 16:36 uur

Frans Luiten op archiefbeeld met Suzanne Oortman Gerlings en minister Edith Schippers. Foto: Caspar Huurdeman

BAARN - De VVD in Baarn lukt het al weken niet om contact te krijgen met Frans Luiten, die namens de partij in de gemeenteraad zit. Volgens voorzitter Michiel Thissen van het lokale VVD-bestuur is onbekend waar Luiten uithangt en neemt hij zijn telefoon niet op.



Ook RTV Utrecht heeft Luiten nog niet te spreken kunnen krijgen over de rel rond zijn reputatie. Voor de lokale VVD is de maat nu vol. "Frans doet er goed aan om op te stappen", zegt Thissen.



SYSTEMATISCH AFWEZIG

De VVD in Baarn komt maandagavond bijeen voor het wekelijkse fractieoverleg, maar het ligt in de lijn der verwachting dat Luiten opnieuw niet op komt dagen. Dat is niet voor het eerst. Volgens Thissen is Luiten systematisch afwezig bij fractieoverleggen en gemeenteraadsvergaderingen.



Zaterdag erkende Thissen al tegenover RTV Utrecht dat er problemen rond Luiten zijn ontstaan. De partij wil met het raadslid om de tafel, maar dat gaat niet als ze hem niet te pakken krijgen.



NIET DWINGEN

Volgens Thissen zou het mooi zijn als Luiten zelf beslist om op te stappen: "Dat willen we hem ook vragen, maar we kunnen hem niet dwingen. Feit is wel dat deze situatie niet alleen Frans zelf beschadigt, maar ook de partij."



Als Luiten zelf opstapt, behoudt de VVD zijn zetel in de gemeenteraad van Baarn. Beslist de VVD Luiten uit de fractie te zetten, dan zou hij ervoor kunnen kiezen om zijn zetel mee te nemen.



PROBLEMEN

Thissen heeft Luiten sinds de herbenoeming van burgemeester Mark Röell, eind maart, niet meer gezien of gesproken. Hij wil niet zeggen wat er precies aan de hand is, maar bevestigt dat Luiten privéproblemen heeft. Dat blijkt ook uit een bericht van Baarnaar Jan Willem Koudstaal op Facebook. Die leende in november zijn auto uit aan Luiten, en kreeg hem te laat en beschadigd terug.



"Frans bracht mijn auto niet op het afgesproken moment terug en onderzoek leerde mij dat er meer aan de hand was", schreef Koudstaal afgelopen weekend in een onthullend bericht. "Frans was ergens tegenaan gereden en de auto bleek dusdanige schade te hebben dat een economisch total loss onvermijdelijk was." Een half jaar later is de rekening nog steeds niet betaald. "Geen eigen risico, niet de leeggereden tank benzine en ook niet het verlies aan no-claim korting."



ZORGEN

VVD-fractievoorzitter Suzanne Oortman Gerlings vindt de situatie niet wenselijk voor haar partij en maakt zich ook zorgen om Luiten persoonlijk. "Hij woont niet meer op het adres dat bij mij bekend was. Bovendien komen veel mensen naar me toe die contact met hem zoeken, maar hem niet te pakken krijgen. Ik hoop dat hij snel een teken van leven geeft, zodat we met elkaar om de tafel kunnen."



Bestuursvoorzitter Thissen betreurt de situatie rond Luiten: "Het lijkt nu een heel negatief verhaal, maar ik vind het ook belangrijk om te benoemen dat Frans écht een goed raadslid was. Hij kon dingen altijd erg goed verwoorden. Als Luiten de VVD in Baarn verlaat, is dat echt een verlies voor onze partij."



