Gemeente reageert op ophef BNN-filmpje in Utrecht

Het regenboog zebrapad op de Lange Viestraat in Utrecht Foto: ANP

UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft gereageerd op de ophef die op social media is ontstaan na een filmpje van mannen die hand in hand lopen in de binnenstad. Mensen maken zich boos over de nare reacties die de mannen in het filmpje ten deel valt.



Het BNN-programma Spuiten en Slikken vroeg zich af hoe er in Nederland gereageerd wordt op mannen die hand in hand lopen, en nam de proef op de som in Utrecht. Te zien is hoe presentator Jurre en de mannen die hij, letterlijk, aan de hand meeneemt, worden uitgelachen en uitgescholden.



GESCHOKT

Op social media wordt geschokt gereageerd op het filmpje. Ook de gemeente Utrecht laat op Facebook van zich horen.



"Op zaterdag 20 mei laat Utrecht zien dat het ook anders kan, tijdens The Walk of Love. Op zaterdag 17 juni vieren we Utrecht Canal Pride en laten we zien dat niet alleen de straat van iedereen is, maar ook het water van de gracht", schrijft de gemeente in een reactie rondom de berichtgeving.



