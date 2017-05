"Datum moet terug op Utrechtse putdeksels"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 16:19 uur | update: 16:38 uur

Dit is voorlopig de oudste putdeksel van Utrecht. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Op putdeksels in de gemeente Utrecht moet weer het productiejaar worden afgebeeld. Dat wil de Utrechtse VVD-fractie.



De partij reageert daarmee op de zoektocht van RTV Utrecht naar de oudste putdeksel in de provincie. Het afdrukken van een jaartal op een putdeksel of straatkolk blijkt een Utrechtse traditie te zijn. In onze speurtocht krijgen we alleen reacties uit de gemeente Utrecht en de voormalige gemeentes Zuilen en Jutphaas.



Volgens André van Schie is een datum op een deksel een stukje Utrechts erfgoed. Maar tegenwoordig worden putdeksels niet meer voorzien van een jaartal.



Van Schie vraagt het college om die traditie in de toekomst weer op te pakken. Het het college van B en W gaat het verzoek waarschijnlijk donderdag beantwoorden.



ZOEKTOCHT

In onze speurtocht zijn we aangeland in 1849, die deksel ligt in de Lange Koestraat in Wijk C. De claim van een nog oudere deksel bij het Kleine Geertekerkhof lijkt niet terecht. Algemeen wordt aangenomen dat die deksel uit 1926 stamt.



