Eindexamens bijna van start: "Je redt dit gewoon!"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 06:59 uur | update: 08:29 uur

Foto: ANP

NEDERLAND - Een spannende tijd breekt aan voor scholieren in het middelbaar onderwijs. Woensdag beginnen de schoolexamens. Drie weken lang moeten leerlingen zwoegen voor dat ene felbegeerde papiertje: hun schooldiploma.



De voorbereidingen voor de examenperiode zijn inmiddels in volle gang. Bij docenten en examinatoren, maar natuurlijk ook al enige tijd bij de scholieren zelf. Huiswerkbegeleider Harry Bisschop uit Doorn helpt de gemotiveerde eindexamenleerlingen en probeert ze door de spannende tijd heen te loodsen.



Hij wil de leerlingen in deze laatste dag voor het examen met name op het hart drukken niet te zenuwachtig te zijn. "Dat is helemaal nergens voor nodig. Je weet alles wat je moet weten, dus waarom zou je je zo druk maken? Je redt dit gewoon!"



AANTAL

Door heel Nederland doen in totaal zo'n 212.000 leerlingen eindexamen. Het grootste deel (112.00 duizend) doet dat op vmbo-niveau. Verder doen zo'n 60.000 havisten en 40.000 vwo'ers examen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht