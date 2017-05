Filmpje Russisch Ereveld viral: 'Tienduizenden views, dat is waanzinnig'

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 19:01 uur | update: 19:07 uur

LEUSDEN - Het Russisch Ereveld in Leusden haalde afgelopen weekend wereldwijd het nieuws, dankzij een filmpje uit Amersfoort. De begraafplaats van Russische soldaten kan vooral in Rusland op veel lof rekenen.



Tichon Michajlovitsj Salnikov is een van de Russische soldaten die op het Russisch Ereveld ligt begraven. Het echtpaar Bert en Ina Prinsen zorgt al ruim vijf jaar lang voor zijn graf. En zo zijn er nog veel meer vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van de graven.



Afgelopen weekend zijn al hun inspanningen door veel Russen gezien. Een reportage over de opbouw van de jaarlijkse herdenking ging viral en bereikte honderdduizenden Russische tijdlijnen op Facebook.



Twee dagen na het plaatsen van de video kan Rob Lampe van AmersfoortGezien het nog maar nauwelijks bevatten. Op zijn site ziet hij ieder kwartier dat zijn reportage enkele duizenden keren meer is bekeken: "Ik zat gisteren met iemand die vroeg hoe vaak de video al was bekeken. En dan kijk je en dan zie je dat er weer tienduizend views zijn. Dat is waanzinnig."



De graven van de overleden Russen zijn te adopteren. Bert en Ina dragen de zorg over het graf van Tichon, een Russische soldaat die vlak na de oorlog stierf aan TBC. Ieder jaar komen nabestaanden naar het Ereveld om de doden te herdenken.



Het echtpaar biedt die paar dagen ook onderdak aan de familieleden die overkomen. In gesprekken merken ze dat het Russisch Ereveld veel indruk maakt, ook op Russen van wie hier geen familieleden liggen. "In Rusland zijn zoveel miljoenen mensen omgekomen, en ineens is er een Russische man die zijn eigen graf heeft gekregen. Die enkeling raakt alle Russen. Ze worden gekend in de offers die ze gebracht hebben."



"De mensen van de Stichting Russisch Ereveld komt alle eer toe", daar is Rob Lampe stellig over.

Hij maakt ieder jaar een verslag van de herdenking omdat hij vindt dat het Ereveld meer publiciteit verdient. Het succes van de video is wat hem betreft de sociale media: "De russen hebben begrepen wat de kracht is van delen."



Morgen is de herdenking en daar zijn Bert en Ina natuurlijk bij. Het graf van 'hun' Tichon ligt er keurig bij. Bloemen staan in een vaas er is zelfs een foto. Maar nog lang niet alle graven hebben een gezicht.



