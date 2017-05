Hevige rookontwikkeling na brand in IJsselsteinse woning

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 19:35 uur | update: 19:43 uur

Foto: Sem van der Wal (Foto 1 van 2) Foto: Sem van der Wal (Foto 2 van 2) ‹ ›

IJSSELSTEIN - In een woning aan de Vondellaan in IJsselstein is maandag aan het einde van de middag een felle brand uitgebroken. Er moesten drie brandweerauto's aan te pas komen om de brand te blussen.



De brand ontstond rond 17.30 uur in de keuken. Direct was er enorme rookontwikkeling. De brandweer zette twee bluswagens en een autoladder in om de brand onder controle te krijgen.



Volgens de brandweer raakte niemand gewond. De schade in de woning is groot. Stichting Salvage handelt de schade af. De straat was enige tijd afgezet.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht