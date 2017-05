Crematorium opent speciaal uitstrooiveld voor FC Utrecht-fans

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 16:30 uur | update: 17:00 uur

Foto: RTV Utrecht / Donald Budie (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht / Bernadette Keizer (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Fans van FC Utrecht die overlijden kunnen voortaan hun as laten uitstrooien op een speciaal grasveld bij crematorium Daelwijck in Overvecht.



Op het veld zijn stadionstoeltjes geplaatst en er is gras gebruikt dat in de Galgenwaard lag.



Ook staat er een beeld met daarbij de tekst 'Voor altijd en eeuwig in ons rood-witte hart'. Het beeld werd onthuld door directeur Wilco van Schaik en clubicoon Jean-Paul de Jong.



WIEG TOT GRAF

Initiatiefnemer is Marijke Hobbij. Zij werkt bij Yarden en is FC Utrecht-fan. "Ik merk dat mensen het gevoel hebben dat ze een plek willen hebben waar ze iets mee hebben. Sommige mensen zijn van wieg tot graf supporter."



"Er zijn ook mensen die een speciale vlag van FC Utrecht op hun kist willen, of die de rouwstoet langs het stadion willen laten rijden en op de middenstip opgebaard willen zijn. Het is iets persoonlijks."



Het strooiveld is dinsdag officieel geopend. Het is een samenwerking van uitvaartverzorger Yarden, Crematorium Daelwijck en FC Utrecht.



