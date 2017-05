Hoogzwangere vrouw naar ziekenhuis na auto-ongeluk in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 21:18 uur | update: 21:23 uur

Foto: Dave van Zon (Foto 1 van 2) Foto: Dave van Zon (Foto 2 van 2) ‹ ›

NIEUWEGEIN - Twee auto's zijn maandagavond op elkaar geknald in de Nieuwegeinse wijk Fokkesteeg. Een hoogzwangere vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Mogelijk was er alcohol in het spel. Eén bestuurder moest blazen en is aangehouden. Het incident vond plaats op de Vreeswijksestraatweg met de kruising van de Urkerveste.



ZIJKANT

Eén van de auto's die de Vreeswijksestraatweg op wilde draaien, verleende geen voorgang aan een naderende auto. Een aanrijding in de zijkant van de auto was het gevolg.



Buurtbewoners regelden het verkeer na het ongeluk. De politie doet nog onderzoek. De auto's worden weggesleept.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht