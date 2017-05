Man klimt in hijskraan bij Willem Arntsz Huis

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 21:28 uur | update: 21:30 uur

UTRECHT - Bij het Willem Arntsz Huis in Utrecht is een man in een hijskraan geklommen. Het arrestatieteam en hulpdiensten zijn ter plaatse om de man naar beneden te halen.



Waarom de man de hijskraan in is geklommen is nog onduidelijk.



Later meer.



