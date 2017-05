Nog geen eis in rechtszaak Koen Everink

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 21:49 uur | update: 22:01 uur

Het huis van Koen Everink Foto: Robin van Lonkhuijsen, ANP

DE BILT - Er komt dinsdag nog geen strafeis tegen Mark de J. in de moordzaak Koen Everink. De rechtbank wil eerst bepalen of er aanvullend onderzoek nodig is.



Maandag werden deskundigen tot laat in de avond gehoord in de zaak. Volgens sommigen van hen kan er mogelijk nog extra onderzoek worden gedaan.



Mark de J., die verdacht wordt van de moord op Koen Everink, zou dinsdag horen welke strafeis het OM tegen hem formuleert. De voormalig tenniscoach staat voor de rechter omdat hij de zakenman vorig jaar zou hebben omgebracht.



De J. ontkent dat hij iets met de zaak te maken heeft. Hij zegt dat hij gekidnapt werd op de avond van de moord.



VERDEDIGING

Dinsdagochtend gaat de zaak verder. De Officier van Justitie heeft besloten dat er geen requisitoir komt en dus geen eis.



Zijn advocaat blijft erbij dat ze mogelijk de verdediging neerleggen als er geen extra onderzoek komt. Volgens hem kunnen zij zonder aanvullend onderzoek hun werk niet goed doen.



