Man achter The Wall in het nauw in Dubai

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 05:43 uur | update: 06:21 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De voortvluchtige vastgoedhandelaar Roger Lips, ontwikkelaar van megawinkelcentrum The Wall langs de A2 bij Utrecht, raakt steeds meer in problemen. Vanaf dinsdag is zijn verblijfsvergunning in Dubai verlopen, het land waar hij zich veilig waande vanwege het ontbreken van een uitleveringsverdrag met Nederland.



De zakenman wordt verdacht van miljoenenfraude en is volgens justitie medeverantwoordelijk voor het bijna omvallen van SNS Reaal in 2013. Hij leende honderden miljoenen die hij volgens de banken niet op tijd kon terugbetalen. Lips vluchtte na zijn persoonlijk faillissement naar Dubai.



PASPOORT

Het paspoort van de gevallen ondernemer verliep in oktober vorig jaar, waarna hij bij de Nederlandse ambassade in Dubai een nieuw reisdocument aanvroeg. De Nederlandse Staat weigert afgifte, omdat Lips en zijn echtgenote internationaal gesignaleerd staan. Lips spande een rechtszaak aan, die hij verloor. Een beroepsprocedure loopt nog, schrijft De Telegraaf.



Omdat een verblijfsvergunning rechtstreeks gekoppeld is aan het bezit van een geldig paspoort, loopt Lips vanaf dinsdag - wanneer zijn verblijfsvergunning vervalt - het risico door Dubai te worden uitgezet.



EIS

In 2015 eiste de failliet verklaarde ondernemer nog miljoenen van Propertize. Dat is het voormalige Property Finance, de vastgoedtak van SNS die de bank bijna de de das om deed.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht