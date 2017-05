Mysterie duurt voort: Baarns raadslid Luiten weer afwezig

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 06:17 uur | update: 06:37 uur

Foto: VVD Baarn

BAARN - Het Baarnse VVD-raadslid Frans Luiten is opnieuw niet op komen dagen bij het fractieoverleg.



Maandagavond kwamen de leden bij elkaar. Ze hoopten dat Luiten zich zou melden, maar dat gebeurde niet. Het lukt de VVD al weken niet om contact met hem te krijgen. Het is niet duidelijk waar hij is.



De voorzitter van het VVD-bestuur in Baarn, Michiel Thissen, hoopt dat er snel een einde komt aan de situatie. "We verwachten vooral een zet van zijn kant. Het meest elegant zou het zijn als hij zijn zetel te beschikking stelt, maar we leven ook wel mee met de ingewikkelde toestand die hij ervan gemaakt heeft."



Luiten raakte onlangs in opspraak. Hij zou een geleende auto met flinke schade terug hebben gebracht en daarvoor nooit hebben betaald. Ook is hij structureel afwezig bij vergaderingen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht