Dode man in Stadsgracht IJsselstein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 06:52 uur | update: 07:44 uur

Foto: Sem van der Wal (Foto 1 van 3) Foto: Sem van der Wal (Foto 2 van 3) Foto: Sem van der Wal (Foto 3 van 3) ‹ ›

IJSSELSTEIN - In IJsselstein is vanmorgen een dode man gevonden. Het stoffelijk overschot lag in de Stadsgracht bij de Meester Abbink Spainkstraat.



Het lichaam is uit het water gehaald en ligt afgeschermd op de kade.



Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is. Er zijn wel vermoedens over de identiteit van de man. De politie doet onderzoek.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht