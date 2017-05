"Utrechts bijstandsexperiment schrappen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 07:17 uur | update: 07:37 uur

UTRECHT - Het uitgestelde experiment met de bijstand in Utrecht moet helemaal niet meer doorgaan. Dat vindt de VVD-fractie in de stad over de proef die op 1 mei had moeten beginnen.



De plannen houden in dat mensen met een bijstandsuitkering met veel minder regels te maken krijgen. Daardoor zouden ze minder schulden krijgen en makkelijker weer aan het werk gaan. Omdat het Rijk het niet eens is met de uitvoering van de plannen, is het experiment uitgesteld.



Wat de VVD betreft komt van uitstel afstel en ook de SP is tegen het plan. "1,5 miljoen, moet je eens kijken wat je daarvan kan doen. Ik snap niet waarom de wethouder dit toch wil voortzetten", zei SP-raadslid Nicole van Gemert maandagavond op Bingo FM.



Ze kreeg bijval van VVD-raadslid Judith Tielen. "Jammer, maar ik zou het net wat slimmer dan wethouder Everhardt doen. Het zou leuk zijn om er vanuit de raad voor te zorgen dat we Utrechtse bijstandsgerechtigden op een betere manier op weg helpen."



Het college wil nog steeds dat het experiment wél doorgaat en hoopt dat het voor de zomer alsnog van start kan gaan.



