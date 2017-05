Dag 2 in zaak-Everink: nabestaanden aan het woord, maar nog geen strafeis

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 09:11 uur | update: 09:20 uur

DE BILT - Na een turbulente eerste dag gaat dinsdag de strafzaak tegen Mark de J. verder. Onderwerpen van gesprek zijn onder meer zijn financiële situatie en de stappenteller die de verklaring van De J. wel of niet bevestigt.



Ook komen vandaag drie nabestaanden van de Biltse zakenman Koen Everink een slachtofferverklaring geven. Eigenlijk zou het OM ook al met een strafeis komen, maar omdat de boel gisteren nogal uitliep gaat dat dinsdag niet lukken.



Maandag werden deskundigen tot laat in de avond gehoord in de zaak. Volgens sommigen van hen kan er mogelijk nog extra onderzoek worden gedaan. De rechtbank lijkt daar ook voor open te staan.



VERDENKINGEN

De J. wordt ervan verdacht Everink in maart 2016 met meerdere messteken om het leven te hebben gebracht in zijn villa aan de Hoflaan in Bilthoven. De tenniscoach ontkent dat hij iets met de zaak te maken heeft. Hij zegt dat hij gekidnapt werd op de avond van de moord.



Tijdens de zitting gisteren bleek dat De J. enkele vreemde zoektermen intypte op Google. Hij zocht onder meer naar 'messteken in onderbuik', 'Blokker keukenmes' en 'kogel door hersenstam'.



