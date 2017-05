Studenten stemmen op studenten tijdens Universiteitsraadverkiezingen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 09:28 uur | update: 09:41 uur

UTRECHT - De Utrechtse Universiteitsraadverkiezingen zijn maandag van start gegaan. Studenten kunnen stemmen op kandidaten van Lijst VUUR, Partij voor de Utrechtse Student en De Vrije Student.



De Universiteitsraad of U-raad bestaat uit twaalf studenten en twaalf medewerkers. De U-raad overlegt met het College van Bestuur over onder zaken als onderwijs en financiën en mag daarnaast gevraagd en ongevraagd advies geven.



Lijst VUUR is hofleverancier wat betreft studentleden en de oudst zittende studentenpartij binnen de U-raad. Zo heeft de partij ervoor gezorgd dat studenten nu op regelmatige tijden en met regelmatige bedragen hun collegegeld kunnen betalen.



"Dat is iets heel praktisch en simpels, maar het bestuur heeft dat niet door", vertelt Jip den Held, voorzitter en fractievoorzitter van Lijst VUUR.



WEINIG ANIMO

De U-raad lijkt daarom voor studenten een belangrijk orgaan, maar dat uit zich niet in een hoog opkomstpercentage. Vorig jaar stemde slechts 18 procent op een partij voor de U-raad. Lijst VUUR snapt dat wel. "Het spreekt voor de meeste studenten niet tot de verbeelding en daarom is het heel droog en abstract", legt Hidde Feenstra uit. Hij is kandidaat 8 op Lijst VUUR.



Daarom blijft het lastig studenten te enthousiasmeren om te stemmen. "Studenten zijn vaak op de universiteit om te studeren en verder willen ze eigenlijk niet lastiggevallen worden", vertelt Den Held. Feenstra vult aan: "En omdat heel veel zaken toch al goed zijn geregeld, voelen ze zich niet genoodzaakt om te stemmen."



Studenten hebben tot en met woensdag om te stemmen. De uitslag van de verkiezingen wordt aanstaande vrijdag in de Botanische Tuinen op de Uithof bekendgemaakt.



