Meisje gewond afgevoerd na scooterongeluk in Waverveen

WAVERVEEN - Een meisje is dinsdagochtend gewond geraakt langs de N201 bij Waverveen (gemeente De Ronde Venen). Ze botste met een auto.



Ze stak de Hoofdweg over en zag de auto niet op tijd. Ze klapte tegen een autoruit en viel op de grond. Hulpdiensten hebben haar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.



Hoe ernstig ze eraan toe is, is niet bekend. De auto en scooter raakten zwaar beschadigd.



