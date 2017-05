Songfestival op groot scherm in TivoliVredenburg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 10:00 uur | update: 10:08 uur

De zusjes van OG3NE. Foto: ANP

UTRECHT - In het Utrechtse TivoliVredenburg is het Songfestival deze week live te zien op een groot scherm.



In Kiev strijden 37 landen om de titel. Vanavond is de eerste halve finale. De Nederlandse zusjes van OG3NE staan donderdagavond in de halve finale met hun nummer Lights and Shadows. Zaterdag is de finale.



De halve finales zijn live te zien in de pop-up Biergarten op de vijfde en zesde verdieping. Bezoekers kunnen in de cocktailbar speciale Songfestivaldrankjes drinken zoals een Ruth, een Conchita of een Dana. Ook kunnen ze meedoen aan de "J'aime la vie Karaoke Songfestivaleditie".



De finale is zaterdag te zien in de Pandora Foyer.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht