10-jarige Sami van z'n fiets gereden, auto rijdt door

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 10:05 uur | update: 10:08 uur

Sami werd getroost door een agent, hij mocht op de foto met zijn handboeien. Foto: Facebook Rob Bakker

AMSTELHOEK - De ouders van de 10-jarige Sami uit Amstelhoek zijn boos: hun zoon werd maandagavond aangereden door een auto en de bestuurder reed gewoon door.



"Wat doe je als je met je auto een jongen van 10 van zijn fiets rijdt", schrijft vader Rob op Facebook. "Juist dan rij je gewoon door, je bekommert je niet om het jochie laat hem met een zere arm en een kapotte fiets op straat liggen."



Het ongeluk gebeurde rond 19.50 uur op de Mennonietenbuurt, langs de Amstel. De auto was grijs. De politie is op zoek naar de doorgereden bestuurder.



"Gelukkig woont hij 100 meter van de plek waar het gebeurt", schrijft vader Rob. "Anders had hij misschien wel een heel eind moeten lopen naar huis met een kapotte fiets."



"Het gaat ons echt niet om de schade of dat ik morgen moet regelen dat zijn fiets gemaakt moet worden vanwege zijn verkeersexamen aanstaande woensdag. Maar een klein excuus naar Sami zou ik erg positief vinden."



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht