Brand in boerderij met rieten kap in Groenekan

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 10:34 uur | update: 11:00 uur

Foto: Koen Laureij

GROENEKAN - In Groenekan heeft dinsdagochtend brand gewoed in een boerderij met een rieten dak aan de Groenekanseweg.



Meerdere brandweereenheden, waaronder rietkapspecialisten uit Werkhoven, rukten uit en wisten erger te voorkomen.



In het dak is bij de schoorsteen een zwarte plek te zien. De brandweer is nog aan het nablussen.



