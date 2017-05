Altrecht presenteert buurtcoaches Den Dolder

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 11:44 uur | update: 12:03 uur

Foto: RTV Utrecht

DEN DOLDER - De GGZ-organisaties Altrecht en Aventurijn zetten buurtcoaches in bij de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Ze hebben daarover een huis-aan-huis verspreide brief geschreven aan omwonenden.



"Vanuit de wens een goede buur te zijn, willen we graag zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar zijn", aldus het bestuur. De buurtcoaches zijn Ton Uylenbroek, Stefan Michielsen en Erik van de Berg. Ze moeten een vertrouwd gezicht worden voor omwonenden, patiënten en winkeliers en klachten over overlast of andere signalen over de psychiatrische inrichting snel oppikken.



De buurtcoaches zijn zeven dagen per week actief van 14.30 tot 22.30 uur. Ze lopen door het dorp, rondom winkels en bij het station. Op de rug van hun kleding staat 'Buurtcoach Altrecht'. Ook is er een telefoonnummer geopend dat 24 uur per dag bereikbaar is.



Altrecht belooft de bewoners ook op de hoogte te houden over de ontwikkelingen op de Willem Arntsz Hoeve. De GGZ-instelling zal de komende jaren meer en meer verdwijnen van het terrein, maar dochter Aventurijn zal de vijf panden voorlopig blijven gebruiken.



