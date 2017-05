Achmea-vestigingen in De Meern en Leusden gaan dicht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 11:36 uur | update: 12:26 uur

ZEIST - De Achmea-vestigingen in De Meern, Leusden worden stapsgewijs gesloten. De verzekeraar wil zijn werkzaamheden de komende vier jaar concentreren op vijf locaties, waaronder in Zeist.



Ook de vestigingen in Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden en Tilburg blijven bestaan. Die in Zwolle gaat eveneens dicht.



Door drie kantoren te sluiten bespaart Achmea naar eigen zeggen fors op de kosten. De verhuisplannen zullen geen extra banen kosten.



In december kondigde de verzekeraar al een reorganisatie aan waardoor in de periode tot en met 2019 bij elkaar zo'n tweeduizend arbeidsplaatsen komen te vervallen.



