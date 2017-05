Vos slacht 23 kippen af in Bunnik, familie in rouw

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 12:20 uur | update: 12:58 uur

Foto: Facebook Plattelandwinkel de Achterdijk (Foto 1 van 2) De kip die het drama overleefde. Foto: Facebook Plattelandwinkel de Achterdijk (Foto 2 van 2) ‹ ›

BUNNIK - Een vos heeft een slagveld aangericht in het kippenhok van de familie Westeneng in Bunnik. Afgelopen nacht zijn er 23 kippen overleden en de familie uit op Facebook hun verdriet.



"Vannacht heeft een vos onze kippen vermoord. De vos is een mooi dier, maar dit is de realiteit. Het past niet in het buitengebied rond de stad. Slechts 1 kippetje heeft het overleefd", aldus Jacco en Eveline Westeneng.



Op de pagina van hun plattelandswinkel laat de fruitteler ook meerdere foto's van de "vermoorde" kippen zien. De kadavers zijn inmiddels opgeruimd.



Alle dieren zijn met de kruiwagen naar hun laatste rustplaats gebracht.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht