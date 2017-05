Higler fluit mogelijke kampioenswedstrijd Feyenoord

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 12:57 uur | update: 13:05 uur

HOOGLAND - Dennis Higler is komende zondag de scheidsrechter bij de mogelijke kampioenwedstrijd van Feyenoord tegen Heracles. De arbiter uit Hoogland krijgt in de Kuip assistentie van Dave Goossens en Jan de Vries.



Nadat Feyenoord zondag de eerste kans op het veiligstellen van het kampioenschap liet schieten, krijgt de koploper zondag in de thuiswedstrijd tegen Heracles een laatste kans. Het verschil met Ajax is geslonken tot één punt, terwijl ook het doelsaldo momenteel in het voordeel van de Rotterdammers is.



Martin van den Kerkhof uit Breukelen heeft zondag AZ-FC Utrecht onder zijn hoede. Zijn assistenten zijn Peter Janson en Richard Polman. Vierde official is Laurens Gerrets.



Jeroen Manschot uit Houten leidt het duel tussen PSV en PEC Zwolle. Alle eredivisieduels beginnen zondag om 14.30 uur.



