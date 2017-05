PSV-voetbalster maakt Utrechtse scholieren warm voor EK

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 12:14 uur | update: 13:46 uur

UTRECHT - De Openbare Basisschool Tuindorp in Utrecht krijgt dinsdag bezoek van een voetbalster van PSV.



Op initiatief van Vereniging Sport Utrecht komt Kirsten Koopmans langs om het EK vrouwenvoetbal te promoten.

Het toernooi is dit jaar in Nederland en Utrecht is een van de speelsteden. Met het bezoek van Koopmans aan de basisschool hoopt de EK-organisatie meisjes enthousiast te maken voor het toernooi.



"Voor Nederland is het hartstikke belangrijk dat vrouwenvoetbal nog meer in de lift komt. Als je kijkt om ons heen dan zijn Duitsland en Zweden echt toplanden. Wij willen daar heel graag mee concurreren om nog beter te worden en in de top te komen", zegt EK-projectleider Marlou Peeters.



Op 16 juli start het EK vrouwenvoetbal met de openingswedstrijd in de Galgenwaard in Utrecht.



