PvdA-leden willen opheldering over vertrek raadslid El-Messaoudi

Foto: Youssef el Messaoudi

AMERSFOOORT - De PvdA in Amersfoort wil zo snel mogelijk met haar leden in gesprek over het vertrek van Youssef El-Messaoudi.



Het raadslid stapte vrijdag uit de PvdA en begon zijn eigen partij, Groep El-Messaoudi. Leden hebben vragen over de breuk en zijn er ook kritisch over.



El-Messaoudi en fractievoorzitter Louis de la Combé zaten tijdens raadsvergaderingen altijd naast elkaar, maar dat zal volgens De La Combé vanavond anders zijn. "Ik denk dat er een paar stoelen tussen ons komen en ik denk dat dit ook goed is om eventjes af te koelen. Maar nogmaals: ik heb geen problemen met de persoon El-Messaoudi en hij ook niet met mij, dat moet je hem zelf maar vragen. Het gaat hier echt om een zakelijk verschil van mening over hoe je politiek bedrijft."



