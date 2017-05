Kind (10) scheurt in gestolen auto op het Zandpad

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 14:12 uur | update: 14:14 uur

De kinderen raceten op de voormalige prostitutiezone. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De politie heeft maandagmiddag een 10-jarige jongen aangehouden die in een gestolen auto aan het racen was op het Zandpad in Utrecht.



In de auto zat ook een jongen van 17. Een getuige vertrouwde de twee jonge knapen in de auto niet en belde daarom de politie. Agenten troffen de piepjonge racers aan op de voormalige prostitutiezone en ze hebben hen allebei meegenomen naar het bureau.



De jongen van 10 jaar kan geen straf krijgen omdat hij jonger is dan 12. Wel kreeg hij een 'flinke waarschuwing' tijdens een gesprek met agenten en zijn ouders. De jongen van 17 krijgt wel straf. Welke is nog onbekend.



De auto bleek eerder die dag te zijn gestolen op de Stroyenborchdreef in Overvecht. Of de kinderen daarvoor verantwoordelijk zijn is niet bekend.



