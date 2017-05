Tips: Zo help jij je kind de examenperiode door

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 19:00 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Vertroetelmama, de verwenpapa of toch de strenge ouder zijn die voor een examenritme zorgt?! Nu is het moment aangebroken om te schitteren. Het is jouw taak om je kind door n van de belangrijkste schoolperiodes in het leven te loodsen.



Dat kan natuurlijk op verschillende manieren en daarom heeft RTV Utrecht een aantal tips op een rijtje gezet. Alles om de examenstress of blackouts te voorkomen.



1. RUST, REINHEID EN REGELMAAT

De examens worden natuurlijk op verschillende tijden gehouden. Hou daarom het ritme van je zoon of dochter goed in de gaten. Laat ze op tijd naar bed gaan en voldoende rust pakken. Een nacht doorgaan is niet aan te raden. Zoals je misschien zelf wel weet; een uitgerust brein werkt beter.



2. BLIJF JE ZELF

Het is belangrijk om je kind te stimuleren in deze periode. Ga je als vader of moeder nou niet opeens heel anders gedragen. Dat is niet handig en valt op. Telkens vragen of ze al iets gedaan hebben, werkt ook niet. Kortom, volg je gevoel en creer een rustige ontspannen sfeer als jullie praten over de examens.



3. TIJD OM TE CHILLEN

Ga lekker shoppen, ga naar de bios of ga samen sporten. De boog kan niet al die tijd strak gespannen staan en quality-time is belangrijk. Een beloning in het vooruitzicht stellen kan ook stimulerend werken.



Je kind zit in de examenbubbel en zal niet staan te juichen om op pad te gaan. Het is daarom jouw taak om iets leuks te plannen. Volgens een Amerikaanse universteit helpt een ezel knuffelen ook tegen het verminderen van stress. Dus dat is ook iets wat je kunt overwegen.



4. LEKKER VERWENNEN

En nee, dat betekent niet dat je je opeens als de butler van je kind moet gedragen. Maar help waar je kunt. Maak het bed op, doe de was, kook lekker en haal ook de favoriete snacks en drankjes in huis. Alle beetjes helpen. Zo schijnen bananen te helpen tegen de welbekende zenuwen.



5. HET LEVEN GAAT DOOR

Het is een bijzondere periode, maar laat de examens niet het gezinsleven beheersen. Stilte en rust om te blokken is prettig maar verander het huis niet in een klooster. Spanning zal er toch wel zijn en geef daar ook de ruimte voor. Focus even op de angst en ga daarna weer door!



Door heel Nederland doen in totaal zo'n 212.000 eindexamen. Het grootste deel (112.00 duizend) doet dat op vmbo-niveau. Verder doen zo'n 60.000 havisten en 40.000 vwo'ers examen.



Op 14 juni weten we wie er geslaagd zijn en waar de vlag uit mag.



