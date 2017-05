Jaarlijkse herdenking Russische oorlogsslachtoffers in Leusden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 14:51 uur | update: 15:26 uur

Foto: Rik Dogger (Foto 1 van 4) Foto: Robert-Jan Booij (Foto 2 van 4) Foto: Rik Dogger (Foto 3 van 4) Foto: Rik Dogger (Foto 4 van 4) ‹ ›

LEUSDEN/AMERSFOORT - De burgemeesters van Amersfoort en Leusden, de Commissaris van de Koning en verschillende ambassadeurs hebben dinsdagmiddag 865 oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie herdacht op het Russisch Ereveld in Leusden.



Op 9 mei vieren de Russen de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De jaarlijkse herdenking vindt traditiegetrouw plaats op het Russisch Ereveld naast de Amersfoortse begraafplaats Rusthof, waar de 865 Sovjet-soldaten liggen begraven.



Volgens de Russische ambassadeur Alexander Vasilievich Shulgin is het goed om niet alleen de Russische militairen te herdenken. "We waarderen alle inspanningen van onze westerse bondgenoten en we eren ook de militairen uit de andere geallieerde landen."



Het was lang onduidelijk welke soldaat er in welk graf ligt, maar dankzij onderzoek worden steeds meer graven geïdenticifeerd.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht