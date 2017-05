Ramkraak bij Kruidvat in Utrecht

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 15:09 uur | update: 15:43 uur

UTRECHT - Bij een ramkraak bij het Kruidvat aan de Ina Boudier Bakkerhof in Utrecht is dinsdagochtend in alle vroegte een flinke hoeveelheid rookwaar gestolen. De pui van de winkel heeft zware schade opgelopen.



Omwonenden schrokken even na 04.00 uur wakker van een harde klap. Ze zagen hoe in het donker geklede mannen in een auto stapten en wegreden.



De daders zijn nog niet gepakt. De politie hoopt dat getuigen zich melden.



