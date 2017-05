Buurtbewoners helpen bij arrestatie inbrekers in Abcoude

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 15:21 uur | update: 15:36 uur

ABCOUDE - De politie heeft dinsdagmiddag twee inbrekers in de kraag gevat in Abcoude. Het duo had geprobeerd in te breken in een woning aan de Holendrecht, maar sloeg op de vlucht nadat ze betrapt waren door een buurvrouw.



Met de hulp van een speurhond zijn de verdachten aangehouden. En van hen had zich verschanst in een schuurtje, maar is door omstanders vastgehouden in afwachting van de politie.



De verdachten zitten vast. De politie bedankt alle buurtbewoners voor hun assistentie bij de aanhouding.



