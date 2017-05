Inbraak bij juwelier in Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 16:46 uur | update: 17:11 uur

Foto: Rik Dogger (Foto 1 van 2) Foto: Rik Dogger (Foto 2 van 2) ‹ ›

AMERSFOORT - Meerdere inbrekers zijn in de nacht van maandag op dinsdag binnengedrongen bij een juwelier aan de Kamp in Amersfoort. Ze gingen ervandoor met een flinke hoeveelheid sieraden.



De inbraak vond plaats rond 04.15 uur. Getuigen hoorden glasgerinkel en zagen meerdere personen per scooter vluchten in de richting van De Stier. De kraak is uit meerdere hoeken gefilmd door camera's in de winkelstraat.



Eén bestuurder droeg donkere kleding en had een pet op. Hij reed op een donkere scooter met gedoofde verlichting. Zijn bijrijder had ook donkere kleding, maar wel een paar tinten lichter dan die van zijn chauffeur. Bovendien droeg hij een muts.



De winkel is dinsdag gesloten.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht