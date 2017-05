Brug door stadsmuur Vianen krijgt historisch uiterlijk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 16:54 uur | update: 16:54 uur

VIANEN - De wandelbrug over de stadsgracht in Vianen krijgt steeds meer vorm. Bewoners mogen dinsdagavond in Vianen meepraten over hoe de brug eruit komt te zien op een forumavond in het stadhuis.



Dat de brug er komt is al in 2015 besloten, nu is het van belang dat duidelijk wordt wat het ontwerp van de brug wordt.



BETERE VERBINDING

De brug moet zorgen voor een betere verbinding tussen de Voorstraat en het winkelcentrum Lijnbaan. Volgens de gemeente wordt de looproute naar de binnenstad verbeterd en zullen mensen langer in het gebied tussen het Klooster en de Lijnbaan verblijven.



De plannen voor de aanleg van de brug zijn volgens de gemeente gemaakt samen met ondernemers van winkelcentrum Lijnbaan, omwonenden en de Historische Vereniging. Toch zegt de Historische Vereniging dat zij zich niet hebben bemoeid met het uiterlijk van de brug. "Want wij willen helemaal geen brug, dus hebben we daar niet aan meegewerkt", zegt Josien de Jonge, voorzitter van de Historische Verenigng.



WEERSTAND

De Historische Vereniging Het Land van Brederode heeft twee keer bezwaar aangetekend tegen de aanleg van de brug. Voorzitter van de vereniging Josien de Jonge laat aan RTV Utrecht weten dat zij niet hebben meegewerkt aan de plannen voor de brug. "Wij zijn wel uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp van de brug. Maar wij willen helemaal geen brug, dus hebben we daar niet aan meegewerkt."



De angst van de Historische Vereniging is dat het aangezicht van de stadsmuur wordt aangetast. "De muur is gebouwd in de middeleeuwen. Er zijn nu plannen om een serre tegen de muur te plaatsen en de brug zorgt ervoor dat mensen door een opening door de muur lopen. Dat vinden wij als vereniging een vreselijk iets."



Ondanks dat de gemeente heeft aangegeven dat er in de looproute over de brug geen 'nieuw gat' in de muur gemaakt wordt, maar gebruik gemaakt zal worden van een bestaande poort in de muur is de vereniging niet blij. Ze zijn bang dat er in de toekomst wellicht meer veranderingen rondom de muur nodig zijn.



"Het onbelemmerd zicht op de muur zal verdwijnen als er een brug gebouwd", aldus de voorzitter.

Ook de aanlooproutes zullen veranderen en dat is ook een angst van de vereniging. "Het historische centrum van Vianen zal misschien worden aangetast als blijkt dat er door de nieuwe looproutes ingrepen nodig zijn die het historisch centrum doen veranderen."



VEILIGHEID

Dick Barelds, voorzitter van de Ondernemersvereniging Vianen hoopt dat de brug er zo snel mogelijk komt. De brug zal het winkelgebied in Vianen beter met elkaar verbinden. Daarnaast zal de brug volgens Barelds ook bijdragen aan een betere veiligheid. "Het winkelend publiek kan nu namelijk alleen via een smal straatje van de Lijnbaan op de Voorstraat komen."



Tijdens de forumavond wordt het Programma van Eisen, het pakket aan voorwaarden waar de brug aan moet voldoen, besproken. Zo staat er bijvoorbeeld in dat de brug moet passen bij de historische sfeer van de omgeving.



KOSTEN

De kosten voor de brug en verbetering voor het groengebied buiten de stadsmuur worden geschat op 245.000 euro.



Dit is volgens de voorzitter van de Ondernemersvereniging veel meer dan eerder is gecommuniceerd door de gemeente. Eerder zouden de kosten rond de 60.000 tot 80.000 euro liggen. "Ik ben wel benieuwd waar die hoge kosten nu vandaan komen." Toch is het voor de ondernemers vooral van belang dat de brug er komt, aldus Barelds.





