Utrechtse scholen waaks op buitenlandse excursies

PROVINCIE UTRECHT - Middelbare scholen in Utrecht houden de vinger aan de pols bij excursies en uitwisselingen met het buitenland. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht langs middelbare scholen in de provincie. Naar aanleiding van terroristische aanslagen, dreiging en de moeilijke relatie met Turkije staan de internationale reizen regelmatig ter discussie.



De scholen laten weten veel vragen te krijgen naar aanleiding van de buitenlandse spanningen. De meeste instellingen wegen hun beslissing af op basis van het advies van de lokale autoriteiten. Veel excursies gaan daarom wel door, maar dat is niet altijd het geval.



TOCH MAAR BARCELONA

Bij middelbare school 't Atrium in Amersfoort zijn wel twee buitenlandprogramma's voorlopig opgeschort. Een uitwisseling met leerlingen uit Istanbul en de reis naar Parijs gaan voorlopig niet door.



"De kans dat er iets gebeurt is echt enorm klein", zegt buitenlandco÷rdinator Bianca van der Heijden. "Maar de verantwoordelijkheid willen we gewoon niet dragen als er misschien wel iets gebeurt." Het contact met de school in Turkije blijft wel bestaan. mocht de situatie verbeteren dan wordt het programma opnieuw opgestart. Een excursie naar Parijs is definitief vervangen voor Barcelona. "Die stad is misschien nog wel geschikter", laat Van der Heijden weten.



SNEL SCHAKELEN

In Veenendaal is in het verleden een reis afgezegd. Vlak na de aanslag bij Charlie Hebdo heeft het Rembrandt College een trip naar de Franse hoofdstad afgeblazen. "We hebben toen heel snel moeten schakelen", vertelt conrector Thea Starmans. "En dan heb je een groep leerlingen die niet naar Parijs kan. Een dag later hebben we de klas naar Berlijn gestuurd."



Middelbare school UniC in Utrecht heeft nog geen excursies afgelast. Toen in Brussel een aanslag werd gepleegd ging een reis naar de Belgische hoofdstad vlak daarna gewoon door. "Ik wil binnenkort met de medezeggenschapsraad het gesprek aangaan", zegt rector Rijk Vlaanderen. "Maar mijn persoonlijke opvatting is dat we zoveel mogelijk van dat soort reizen gewoon moeten laten doorgaan."



