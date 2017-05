Verkeerde fundering op Tolsteegsingel jaagt Utrecht op kosten

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 19:08 uur | update: 19:08 uur

UTRECHT - Bij het leggen van de fundering op de vernieuwde Tolsteegsingel zijn fouten gemaakt. Dat geeft de gemeente toe. De problemen zijn ontstaan doordat de verkeerde funderingsmethode is gebruikt.



In oktober vorig jaar werd de straat in gebruik genomen. De weg kent drie stroken, twee asfaltstroken aan de zijkanten, en een klinkerstrook in het midden. Het asfalt is voor de fietsers, de smalle strook in het midden wordt gebruikt voor het autoverkeer in twee richtingen.



VERZAKKINGEN

Sinds de opening in oktober zijn nu al drie keer de klinkers uit het wegdek gehaald. Dat komt omdat de klinkers veel harder verzakken dan het asfalt. Daardoor ontstaat er een rand bij de overgang van klinkers naar asfalt, en die is gevaarlijk voor tweewielers.



Als de klinkers zijn verwijderd wordt de fundering afgetrild om hem te verdichten. Daarna wordt de grond aangevuld met nieuw materiaal en worden de klinkers weer teruggelegd.



De gemeente geeft aan dat op de Tolsteegsingel het verkeerde funderingsmateriaal is gestort. Op de singel is gebruik gemaakt van ongebonden funderingsmateriaal. Dat is los gestort puin en zand. Beter was geweest om gebonden funderingsmateriaal te gebruiken. En dat wil zeggen dat er een bindmiddel had moet worden gebruikt, bijvoorbeeld cement.



De kosten voor het steeds weer herstellen van de Tolsteegsingel kunnen niet verhaald worden op de aannemer. Woordvoerder Matthijs Keuning: "De kosten van het herstel zijn voor de gemeente. Bij dit soort projecten wordt vooraf rekening gehouden met onvoorziene kosten. De aannemer valt niets te verwijten."



