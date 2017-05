Bewoners bezorgd over zonnepanelen in Hagestein

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 19:14 uur | update: 19:14 uur

Foto: ANP

HAGESTEIN - De gemeente Vianen wil 19.000 zonnepanelen plaatsen in een weiland in Hagestein. Het moet bijdragen aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente.



Dinsdagavond kunnen bewoners in een forumavond bij de gemeente laten weten wat ze van de plannen vinden in het stadhuis.



BEZORGD

Grietje Veldman woont direct naast het perceel waar de zonnepanelen komen en zij maakt zich grote zorgen. "Mijn uitzicht gaat weg, mijn veiligheid gaat weg, mijn vrijheid gaat weg. De waarde van mijn woning, wat gebeurt daarmee? Hoe gaat het verder?", zegt Veldman. Vorige week kreeg Veldman een brief van de gemeente waarin de plannen duidelijk worden voor het stuk grond naast haar woning. "Ik vind het verschrikkelijk", zegt ze.



De gemeente is grondeigenaar en zij hebben zonne-energiebedrijf Powerfield benaderd voor het zonnepark. Langs de snelweg A27 bij Hagestein moet het park ongeveer 5 hectare groot worden.



SCHAPEN

De zonnepanelen worden volgens Grietje Veldman 2 meter en 30 centimeter hoog. "En dan kijk ik, als ik in mijn tuin zit, er tegenaan. En vanuit mijn slaapkamerraam kijk ik er bovenop." Ze maakt zich zorgen over het uitzicht en haar veiligheid. Ze is bang dat de sociale controle die er nu is van de buren volledig zal verdwijnen omdat ze helemaal ingebouwd wordt door de panelen.



Het is de bedoeling dat schapen onder de zonnepanelen kunnen lopen. Onder de panelen wordt volgens het plan natuur ontwikkeld met ruige graslanden waar gegraasd wordt door schapen. Ook is in het plan te lezen dat het grasland aantrekkelijk is voor bijen, vlinders en kleine zangvogels.



GEMEENTE

Volgens de gemeente wordt dinsdagavond het bestemmingsplan voor de grond besproken. Er is namelijk een herziening nodig om mogelijk te maken dat er op de grond zonnepanelen mogen komen.



Dinsdag wordt in de forumavond besloten of het onderwerp een bespreek- of hamerstuk wordt tijdens de raadsvergadering over twee weken. Als de raad akkoord gaat met het plan komt er nog een periode waarin mensen kunnen reageren op de plannen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht