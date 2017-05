Flinke hennepkwekerij opgerold in Zeist

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 20:32 uur | update: 20:59 uur

ZEIST - De politie heeft dinsdagmiddag een grote wietplantage ontdekt in een pand aan de Johan van Oldenbarneveltlaan in Zeist. In de kwekerij zijn ruim 600 planten aangetroffen en in beslag genomen.



Een tip van een alerte buurtbewoner leidde tot de inval, meldt de politie op Facebook. De kwekerij was nog in aanbouw. In de kelder van het pand zijn zeven kweektenten gevonden, plus allerlei accessoires.



De sfeer tijdens het opdoeken van de plantage kan niet al te gespannen zijn geweest. Een voorbijgaande jongen gaf aan altijd al eens in een politieauto te willen zitten. Zijn wens ging in vervulling, waarbij de agenten zelfs de tijd namen voor een korte fotoshoot.



