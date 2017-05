Jongen (6) op paarse fiets vermist in Veenendaal

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 21:47 uur | update: 21:57 uur

VEENENDAAL - Een jongen van 6 jaar oud is dinsdagavond vermist vanaf de Ferdinand Bolstraat in Veenendaal. Hij zou rijden op een paars fietsje met gele handvaten.



Hij droeg ten tijde van de verdwijning een donkere spijkerbroek, een geruite blouse in de kleuren rood en roze, met blauw-oranje sportschoenen.



Voor de vermissing is een Burgernet-melding uitgegaan. Mensen die de jongen hebben gezien kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 112.



