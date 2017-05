'Opstappen advocaat is hard gelag voor nabestaanden Everink'

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 22:28 uur | update: 22:36 uur

BILTHOVEN - De Utrechtse advocaat Willem Jan Ausma snapt dat zijn collega Pieter Hoogendam stopt met het vertegenwoordigen van moordverdachte Mark de J. "Het enige wat je in deze situatie nog kunt doen is de verdediging neerleggen."



Pieter Hoogendam stopt omdat de rechter niet akkoord gaat met extra DNA- en bloedonderzoek in de zaak-Everink. Volgens Hoogendam is er geen sprake van een eerlijk proces.



"Het is een situatie waar niemand op zit te wachten", aldus Ausma. "Rechters, het openbaar ministerie, de verdachte zelf ook niet. Nabestaanden willen ook weten hoe de rechter tegen de zaak aankijkt. Dat brengt een hoop emoties met zich mee, dus ik kan me voorstellen dat de situatie voor hen een hard gelag is."



Het voornaamste gevolg van het opstappen van Hoogendam is dat het proces langer gaat duren. "De J. krijgt een nieuwe advocaat toegewezen en dat kan soms een heel gesteggel zijn. De rechtbank gaat op zoek naar een andere advocaat die de verdediging op zich wil nemen. Die advocaat zal dan weer tijd nodig hebben om de zaak voor te bereiden. In de regel wordt het probleem opgelost dat de verdachte zegt: 'Ik wil toch dat mijn eigen advocaat het doet.' Die neemt de verdediging dan weer terug en dan kan de zaak verder." Maar wel na een vertraging van een aantal weken."



"Het komt niet vaak voor dat een advocaat de verdediging neerlegt," vertelt Ausma aan RTV Utrecht. "Het is een laatste redmiddel wat je inzet omdat je vindt dat je niet verder kunt met een zaak." In dit geval was geen grond voor wraking, dus die methode in zinloos, legt Ausma uit.



Mark de J., voormalig tenniscoach van Robin Haase, wordt ervan verdacht zakenman Koen Everink maart vorig jaar te hebben gedood. Het Openbaar Ministerie vindt dat alles in de richting van De J. wijst. Hij was als laatste bij Everink thuis, het bloed van Everink is in zijn auto gevonden en De J. had een forse geldschuld bij de zakenman.



De tenniscoach heeft altijd volgehouden dat hij niets met de dood van zijn 'vriend en gokmaatje' te maken heeft. Hij zegt dat hij was ontvoerd op het moment dat Everink in zijn woning in Bilthoven met messteken om het leven werd gebracht.



