Gewonde na brandje bij Amersfoortse verslaafdenopvang

AMERSFOOORT - De brandweer in Amersfoort is uitgerukt voor een klein brandje bij het Leger des Heils. Dinsdagavond ging het mis bij de verslaafdenopvang op de Sneeuwuil.



Het vuur had de brandweer snel onder controle. En persoon raakte gewond en is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.







